22:13 | Футбол — Лига чемпионов

В Италии обратили внимание: "Рома" забила ЦСКА из офсайда

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"Рома" во второй раз вышла вперед в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА с возможным нарушением правил. Авторитетный итальянский журналист, репортер beIN Sports Танкреди Палмери выразил мнение, что гол был забит из офсайда.

На 59-й минуте гол забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Результативный пас на счету хавбека Бриана КристантеПри этом армейцы обращали внимание на то, что в момент передачи автор гола находился в положении "вне игры".

"Пеллегрини был одной ногой в офсайде во время гола", - написал Палмери в своем Твиттере.

ЦСКА - Рома

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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