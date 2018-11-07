В Италии обратили внимание: "Рома" забила ЦСКА из офсайда

"Рома" во второй раз вышла вперед в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА с возможным нарушением правил. Авторитетный итальянский журналист, репортер beIN Sports Танкреди Палмери выразил мнение, что гол был забит из офсайда.

На 59-й минуте гол забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Результативный пас на счету хавбека Бриана Кристанте. При этом армейцы обращали внимание на то, что в момент передачи автор гола находился в положении "вне игры".

"Пеллегрини был одной ногой в офсайде во время гола", - написал Палмери в своем Твиттере.

Was one foot offside the Roma goal – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 7 ноября 2018 г.

Все о Лиге чемпионов - здесь