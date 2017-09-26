Унаи Эмери: "ПСЖ" важно провести хороший матч с "Баварией"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии"​ отметил важность встречи. Также он считает свою команду одним из претндентов на победу в турнире.

– Мы спокойны, да, мы впервые сыграли вничью в субботу, но это не изменило атмосферу в команде, - цитирует Madeinfoot Эмери. - Завтра большая игра. Важно провести хороший матч. У нас отличная команда с историей. Мы входим в число команд, которые хотят выиграть Лигу чемпионов. Наша цель в матче с "Баварией" состоит в том, чтобы показать, где мы находимся, мы хотим играть против таких команд, как мюнхенцы.