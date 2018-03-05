Унаи Эмери: "Для "ПСЖ" игра против "Реала" - главный матч года"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что полузащитники Лассана Диарра и Тиагу Мотта будут готовы выйти на поле в предстоящей встрече. Специалист также добавил, что для парижан это главная игра года.

– Лассана Диарра и Тиагу Мотта готовы играть, – цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. – У них есть мастерство и необходимый опыт для таких матчей. Для меня это легкий выбор, ведь я доверяю обоим.

Завтра решим, кто будет играть в обороне. Я уверен во всех трех центральных защитниках. Это главный матч года – уникальная возможность для болельщиков и всех парижан, кто любит футбол. Для нас это шанс сделать шаг вперед. Надеюсь, что "Реал" со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше. Хочу, чтобы судьбу матча решила наша собственная игра.

Отсутствие одного игрока открывает двери перед кем-то другим. Завтра всем нашим игрокам отводится важная роль – тем, кто выйдет в "основе", и тем, кто выйдет на замену. Мы должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Но если бы мне предложили сделать выбор, я бы сказал, что сыграть с горячими сердцами завтра важнее.

Вчера Кильян Мбаппе тренировался в полную силу, как Маркиньюс и Верратти. Пасторе пропустил занятие, но мы надеемся, что он будет в заявке. Хочется, чтобы в команде было как можно больше игроков.

Напомним, что ответный матч "ПСЖ" - "Реал" состоится 6 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.