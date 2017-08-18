УЕФА оштрафовал "Легию" за баннер о Варшавском восстании

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о решении наказать "Легию" штрафом за незаконный баннер на матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Астаной" (1:0). Встреча состоялась 2 августа. Перед началом игры болельщики "Легии" развернули огромный баннер с изображением немецкого солдата, приставившего к голове польского мальчика пистолет. Надпись на баннере гласила: "1944. Во время Варшавского восстания немцы убили 160 тысяч человек. Тысячи из них были детьми".

УЕФА оштрафовал "Легию" на 35 тысяч евро за незаконный баннер болельщиков, а также за блокировку выходов со стадиона.