УЕФА о матче ПАОК – "Спартак": ждем дополнительную информацию

В ответ на просьбу "СЭ" расследовать инцидент, случившийся в среду перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (3:2), когда фанаты греческого клуба напали на российских журналистов, сегодня в УЕФА ответили следующее:

– Наш дисциплинарный департамент пока ждет дополнительные рапорты об этом матче. Мы сможем проинформировать вас о происходящем, как только получим данные об открытии дисциплинарных дел в ближайшие дни. (Александр БОБРОВ)

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