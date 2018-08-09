17:22 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА о матче ПАОК – "Спартак": ждем дополнительную информацию


В ответ на просьбу "СЭ" расследовать инцидент, случившийся в среду перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК"Спартак" (3:2), когда фанаты греческого клуба напали на российских журналистов, сегодня в УЕФА ответили следующее:

– Наш дисциплинарный департамент пока ждет дополнительные рапорты об этом матче. Мы сможем проинформировать вас о происходящем, как только получим данные об открытии дисциплинарных дел в ближайшие дни. (Александр БОБРОВ)

ПАОК - "Спартак": беспорядки и нападение на журналистов. Как это было //
Беспредел в Салониках! Атака на журналистов //
"Фанаты ПАОК наработали на полноценную дисквалификацию" //
Атака на журналистов, лазерные указки, политический баннер. Как накажут ПАОК?

Опрос

Пройдет ли "Спартак" ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов после поражения в Греции?
голосовать
К комментариям
4
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
Материалы других СМИ