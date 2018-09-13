УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что финал Лиги чемпионов в будущем может пройти в Нью-Йорке.

- Эта идея вообще не обсуждалась, - цитирует президента АР. - УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы.

Ранее о возможности проведения финального матча в Нью-Йорке заявил директора испанской медиа-группы Mediapro Хауме Роурса. Он отметил, что УЕФА разделяет позицию руководителей чемпионата Испании, которые заключили контракт на проведение матчей ла лиги в США.

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