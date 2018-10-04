Тренер "Монако": "Теперь нам нужно выйти в Лигу Европы"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от дортмудской "Боруссии" (0:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда теперь нацелена на Лигу Европы. Монегаски наряду с "Брюгее" не набрали очков. Команды встретятся в 3-м и 4-м турах.

- Мы хорошо провели первый тайм, были опасны и здорово владели мячом, - приводит FourFourTwo слова Жардима. - После первого пропущенного гола продолжали так играть, но не смогли ответить. Оставили много свободного пространства, чем воспользовалась "Боруссия".

В следующих матчах мы играем против "Брюгге", нам нужно взять шесть очков. Эти две игры важны для нас. Нужно выйти хотя бы в Лигу Европы.