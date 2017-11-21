Тренер "Марибора": "Не скажу, что "Спартак" был слабее остальных соперников по группе"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич после гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что красно-белые нехуже "Ливерпуля" и "Севильи".

- При наличии пространства мы можем атаковать и забивать. Это мы показали в Ливерпуле. Показали и здесь. Счастлив, что забили сегодня

- "Марибор" набрал очки только со "Спартаком". Почему? Красно-белые слабее "Ливерпуля"?

- К каждому сопернику отдельно готовились. В Мариборе сделали все, что позволил нам "Спартак". Качественно играли на флангах. Не скажу, что "Спартак" слабее остальных. Но игра есть игра. И каждую нужно рассматривать отдельно.

- Согласны, что "Марибор" показал Европе, что должен играть в Лиге чемпионов?

- "Марибор" несколько раз уже показал, что должен играть в Лиге чемпионов. И не в этом году впервые. Мы третий раз выступаем в этом турнире. Конечно, здесь бывают сильные соперники, но у нас достаточно опыта, чтобы играть тут. (Ярослав СУСОВ)