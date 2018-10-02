Травма Бэйла оказалась не очень серьезной

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл прошел углубленное обследование по поводу травмы, полученной в матче чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0). Как сообщает Cadena Cope, никаких осложнений у 28-летнего валлийца не выявлено. Это простая мышечная проблема, которая не помешает ему сыграть уже в следующие выходные.

При этом сегодняшний матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА Бэйл пропустит, как и Иско, Марселу и Серхио Рамос.