Томас Тухель: "Шансы "Монако" и "Боруссии" равны"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель сообщил, что полузащитник Марко Ройс может принять участие в завтрашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Также он отметил, что обе команды имеют равные шансы на победу.

- Вернулись в строй Юлиан Вайгль и Синдзи Кагава. То же самое касается и Лукаша Пищека, - цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. - Марко Ройс тренировался с командой вчера. Сегодня он тоже появится на тренировке. После этого посмотрим, в каком он состоянии. Если мы включим его в заявку, то он будет готов выйти на поле.

У "Монако" множество футболистов, показывающих впечатляющую игру. На мой взгляд, в этой команде есть очень талантливые игроки, но одновременно они играют очень компактно и здорово готовы физически. Это прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Шансы в завтрашнем матче - 50 на 50, хотя у соперника сейчас некоторое преимущество. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть.