Томас Тухель: "Клопп – невероятный тренер, его команда похожа на машину"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель считает, что его команда одержит победу в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". 45-летний немецкий специалист высоко отозвался об игре подопечных Юргена Клоппа.

– Меня совсем не удивляет выступление "Ливерпуля", – цитирует Тухеля AS. – Юрген блестяще работает, он невероятный тренер и мы видим его вклад за последние 3,5 года. Он потерял только одного ключевого игрока – полузащитника Филиппе Коутинью, и потратил кучу денег. Клопп проделал отличную работу, поскольку его команда похожа на машину, которая играет каждые три дня.

В то же время, "ПСЖ" доказал, что может добиваться своего в выездных матчах. Уверен, "Ливерпуль" будет не таким, как в Белграде, где они проиграли 0:2.

После четырех туров "ПСЖ" с пятью очками отстает от "Наполи" и "Ливерпуля" на один балл.

"ПСЖ" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 28 ноября, начало – в 23.00 (мск).