01:21 | Футбол — Лига чемпионов

Томас Мюллер: "Удаление помогло "Баварии"


Капитан "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Бешикташем" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0) отметил, что удаление помогло мюнхенцам. Защитник турецкой команды Домагой Вида​ уже на 16-й минуте был удален с поля.

- Удаление помогло нам, хотя в первом тайме мы не смогли в полной мере воспользоваться преимуществом, - цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. - Нам не хватало агрессивности. Нужно играть впереди так, как мы это делали после перерыва, когда были смелыми и постоянно атаковали.

Бавария - Бешикташ

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000882/match=2021686/index.html#/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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