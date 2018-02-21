Томас Мюллер: "Удаление помогло "Баварии"

Капитан "Баварии" Томас Мюллер после победы над "Бешикташем" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0) отметил, что удаление помогло мюнхенцам. Защитник турецкой команды Домагой Вида​ уже на 16-й минуте был удален с поля.

- Удаление помогло нам, хотя в первом тайме мы не смогли в полной мере воспользоваться преимуществом, - цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. - Нам не хватало агрессивности. Нужно играть впереди так, как мы это делали после перерыва, когда были смелыми и постоянно атаковали.