00:35 | Футбол — Лига чемпионов

Томас Мюллер: "Бавария" создала много моментов, а забить смогла только единожды"


Форвард "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал результат первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов, в котором его команда встречалась с "Реалом". Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– Мы были слишком наивны, – цитирует официальный сайт УЕФА Мюллера. – Создали много моментов, но позволили сделать счет 1:1, а вскоре после перерыва уже было 1:2. 

Бавария - Реал

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021708/index.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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