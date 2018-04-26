Томас Мюллер: "Бавария" создала много моментов, а забить смогла только единожды"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал результат первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов, в котором его команда встречалась с "Реалом". Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– Мы были слишком наивны, – цитирует официальный сайт УЕФА Мюллера. – Создали много моментов, но позволили сделать счет 1:1, а вскоре после перерыва уже было 1:2.