Тиагу Силва: "Матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" был равным"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва после поражения от "Ливерпуля" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3) отметил, что игра была равна. Также он добавил, что раньше парижане не пропускали голов на последних минутах.

- Мы показали характер и отыгрались, - цитирует пресс-служба УЕФА Силву. - Я рад за команду и за футбол, который мы продемонстрировали. Но на высшем уровне необходимо сохранять концентрацию постоянно. Мы пытались использовать длинные передачи, однако мяч до Неймара, Мбаппе и Кавани почти не доходил. Это был равный матч. Обычно мы не пропускаем таких голов.