02:26 | Футбол — Лига чемпионов

Тиагу Силва: "Матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" был равным"

Обсудить
0

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва после поражения от "Ливерпуля" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3) отметил, что игра была равна. Также он добавил, что раньше парижане не пропускали голов на последних минутах.

- Мы показали характер и отыгрались, - цитирует пресс-служба УЕФА Силву. - Я рад за команду и за футбол, который мы продемонстрировали. Но на высшем уровне необходимо сохранять концентрацию постоянно. Мы пытались использовать длинные передачи, однако мяч до Неймара, Мбаппе и Кавани почти не доходил. Это был равный матч. Обычно мы не пропускаем таких голов.

Ливерпуль - ПСЖ

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025057/index.html

Обсудить
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
Материалы других СМИ
Загрузка...