Стивен Цубер: "Сомневаюсь, что возрастная оборона - слабое место ЦСКА"

Полузащитник "Хоффенхайма" Стивен Цубер, ранее выступавший в ЦСКА, в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между армейцами и "Базелем" подчеркнул, что командный дух – сильная сторона подопечных Виктора Гончаренко. При этом хавбек сомневается в том, что возрастная оборона является слабым местом красно-синих.

– ЦСКА сиен духом и никогда не сдается. Нам часто удавалось решать исход игры на последних минутах, – приводит 20min.ch слова Цубера. – Сейчас я не являюсь частью команды, но сомневаюсь в том, что армейцы утратили это качество. Мне кажется, что возраст обороны нельзя считать слабым местом. Братья Березуцкие и Игнашевич – профессионалы, которые всегда выкладываются на сто процентов. Их сила в опыте и сыгранности.

Напомним, что матч "Базель" – ЦСКА состоится сегодня, начало игры – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.