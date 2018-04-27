Стефан Эль-Шаарави: "В "Рому" никто не верил"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави верит, что его команда способна выйти в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинале римляне проиграли на выезде "Ливерпулю" со счетом 2:5.

– Мы должны совершить еще один невероятный камбэк, – цитирует Football Italia Эль-Шаарави, который вспомнил победу над "Барселоной" со счетом 3:0. – Мы доказали, что способны на это. Нужно повторить игру с "Барселоной". Необходима идеальная игра, отсутствие ошибок, потому что пропущенный гол может многое решить. "Ливерпуль" в атаке непредсказуем. У нас небольшие шансы на выход в финал, но так было и перед игрой с "Барселоной". В нас никто не верил. Мы же верим до конца.