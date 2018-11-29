Спортивный директор РФПЛ: "Лига шла навстречу всем предложениям "Локомотива" о переносе матчей"

Спортивный директор Российской футбольной Премьер-лиги Виктор Пышкин заявил, что лига в этом сезоне выполнила все пожелания "Локомотива" по переносам матчей.

"На момент составления календаря все предложения клубов, участвовавших в еврокубках, были максимально учтены. "Локомотив" просил Премьер-Лигу в честь Дня железнодорожника провести матч второго тура дома, РФПЛ пошла навстречу, так же как и с другими письменными обращениями от клуба о датах проведения игр перед Лигой чемпионов. До старта группового раунда Лиги чемпионов у клуба был недельный цикл, то есть один матч в неделю. Из-за участия в Лиге чемпионов, а с 1/16 финала и в Олимп Кубке России, в котором с нынешнего сезона с 1/4 финала проводятся два матча, график игр заметно уплотнился, и поэтому матчи проходят через два дня на третий и через три на четвертый, в полном соответствии с регламентами соревнований, как и у остальных наших клубов, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы", – приводит слова Пышкина пресс-служба лиги.

После матча Лиги чемпионов с "Галатасараем" главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал РФПЛ за то, что она, по его мнению, ни разу в текущем сезоне не пошла навстречу железнодорожникам в составлении календаря. В частности, Семин пожаловался на то, что расписание матчей лиги помешало его команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Юрий Семин: "Мы завоевали очки для России, хотя лига ни разу не пошла нам навстречу"