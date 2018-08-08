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"Спартак" в пятый раз не смог победить, ведя 2:0


"Спартак" в пятый раз в российской истории не смог добиться победы в еврокубковом матче, в котором вел со счетом 2:0. Две из этих встреч завершились со счетом 2:2, еще три – 2:3. Ранее красно-белые уступали таким образом киевскому "Динамо" в Лиге чемпионов-1994/95 и "Легии" в Лиге Европы-2011/12. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда "Спартак" упускал преимущество в два гола в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Матч

Голы

14.09.1994

ЛЧ

3-й гр.турнир

Динамо К (г) – 2:3

Писарев, 12’. Тихонов, 39’ – Леоненко, 48’, 76’. Ребров, 86’

20.03.1996

ЛЧ

1/4 финала

Нант (д) – 2:2

Никифоров, 33’, 39’ – Уэдек, 63’, 86’

18.12.2008

КУ

Гр.турнир

Тоттенхэм (г) – 2:2

Дзюба, 23’, 33’ – Модрич, 67’. Хаддлстоун, 74’

25.08.2011

ЛЕ

4-й отб.раунд

Легия (д) – 2:3

К.Комбаров, 10’. Д.Комбаров, 27’ – Кухарчик, 29’. Рыбус, 43’. Гол, 90’

08.08.2018

ЛЧ

3-й отб.раунд

ПАОК (г) – 2:3

Попов, 7’. Промес, 17’ – Прийович, 29’. Лимниос, 37’. Пелкас, 44’
ПАОК - Спартак М

 

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