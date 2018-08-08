"Спартак" в пятый раз не смог победить, ведя 2:0

"Спартак" в пятый раз в российской истории не смог добиться победы в еврокубковом матче, в котором вел со счетом 2:0. Две из этих встреч завершились со счетом 2:2, еще три – 2:3. Ранее красно-белые уступали таким образом киевскому "Динамо" в Лиге чемпионов-1994/95 и "Легии" в Лиге Европы-2011/12. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда "Спартак" упускал преимущество в два гола в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
14.09.1994
|
ЛЧ
|
3-й гр.турнир
|
Динамо К (г) – 2:3
|
Писарев, 12’. Тихонов, 39’ – Леоненко, 48’, 76’. Ребров, 86’
|
20.03.1996
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
Нант (д) – 2:2
|
Никифоров, 33’, 39’ – Уэдек, 63’, 86’
|
18.12.2008
|
КУ
|
Гр.турнир
|
Тоттенхэм (г) – 2:2
|
Дзюба, 23’, 33’ – Модрич, 67’. Хаддлстоун, 74’
|
25.08.2011
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Легия (д) – 2:3
|
К.Комбаров, 10’. Д.Комбаров, 27’ – Кухарчик, 29’. Рыбус, 43’. Гол, 90’
|
08.08.2018
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
ПАОК (г) – 2:3
|
Попов, 7’. Промес, 17’ – Прийович, 29’. Лимниос, 37’. Пелкас, 44’