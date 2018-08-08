"Спартак" в пятый раз не смог победить, ведя 2:0

"Спартак" в пятый раз в российской истории не смог добиться победы в еврокубковом матче, в котором вел со счетом 2:0. Две из этих встреч завершились со счетом 2:2, еще три – 2:3. Ранее красно-белые уступали таким образом киевскому "Динамо" в Лиге чемпионов-1994/95 и "Легии" в Лиге Европы-2011/12. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда "Спартак" упускал преимущество в два гола в еврокубках