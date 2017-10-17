13:10 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак сыграет в красной форме, "Севилья" - в белой

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"Спартак" и "Севилья" определились с игровой формой на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет в красном комплекте формы. Мерсисайдцы выйдут на встречу в белом.

Матч между командами пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Артур Дент

"Мерсисайдцы выйдут на встречу в белом". Может все же андалузцы? Или это инфа еще и с матча Ливера и Марибора? Тогда в каком Марибор сегодня вечером выйдет?

13:20