"Спартак" проиграл "Марибору" в Юношеской лиге УЕФА

Матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА "Марибор" – "Спартак" завершился поражением российской команды – 0:1. Автором единственного гола стал 18-летний полузащитник словенской команды Томи Хорват.
Юношеская лига УЕФА
Путь Лиги чемпионов
Группа E
1-й тур
"Марибор" (Словения) – "Спартак" (Россия) – 1:0 (0:0)
Гол: Хорват, 50.
"Марибор": Цайнко, Ходжич, Пиртовшек, Т. Хорват, Коблар, Матко (Грайфонер, 61), Штор (Куковец, 46), Огринец, Жугель, Колманич, Н. Хорват (Шламбергер, 84).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Миронов (к), Петрунин, Воропаев, Володкин, Орехов, С. Бакаев (Мазуров, 57), Руденко (Калачевский, 81), Игнатов, Лопатин (Горбулин, 75).
Предупреждения: Матко, 45. Орехов, 60. Грайфонер, 75.
13 сентября. Лендава. Стадион "Спортни парк".
tryam
6к1 марибор.
16:56