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16:47 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" проиграл "Марибору" в Юношеской лиге УЕФА

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Матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА "Марибор""Спартак" завершился поражением российской команды – 0:1. Автором единственного гола стал 18-летний полузащитник словенской команды Томи Хорват.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа E

1-й тур

"Марибор" (Словения) – "Спартак" (Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: Хорват, 50.

"Марибор": Цайнко, Ходжич, Пиртовшек, Т. Хорват, Коблар, Матко (Грайфонер, 61), Штор (Куковец, 46), Огринец, Жугель, Колманич, Н. Хорват (Шламбергер, 84).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Миронов (к), Петрунин, Воропаев, Володкин, Орехов, С. Бакаев (Мазуров, 57), Руденко (Калачевский, 81), Игнатов, Лопатин (Горбулин, 75).

Предупреждения: Матко, 45. Орехов, 60. Грайфонер, 75.

13 сентября. Лендава. Стадион "Спортни парк".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

6к1 марибор.

16:56