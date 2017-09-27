"Спартак": "Операция Реброву может не понадобиться"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров, получивший повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1), прошел первый этап углубленного медицинского обследования, информирует клубная пресс-служба. Как сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов, предварительные данные МРТ правого коленного сустава позволяют предполагать, что операция может не потребоваться.

Отмечается, что на дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется один–два дня.

Напомним, что на 68-й минуте минувшей встречи Реброва заменил Александр Селихов. У 33-летнего голкипера красно-белых - сильный ушиб колена и подозрение на разрыв крестообразных связок.