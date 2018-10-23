СМИ: в драке в Риме перед фанат ЦСКА получил ножевое ранение

В результате драки перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА фанат московского клуба получил ножевое ранение, сообщает ANSA. Инцидент произошел на мосту Дука д'Аоста около "Стадио Олимпико", полиции пришлось использовать водометы для разгона толпы.

Il Messaggero также сообщает, что еще два болельщика получили травмы. Около 15 болельщиков "Ромы" были задержаны.

Кроме того, имели место драки болельщиков на площади Антонио Манчини. По их итогам были задержаны по двое болельщиков ЦСКА и "Ромы", сейчас они находятся в полиции.

Напомним, что в результате поломки эскалатора в Риме перед матчем пострадали не менее 20 болельщиков, большинство из них - болельщики ЦСКА.

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