СМИ: "ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов

"ПСЖ" может быть исключен из Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe. Причина - нарушение правил финансового фэйр-плей.

Ранее сайт расследований Football Leaks опубликовал данные о завышенных спонсорских контрактах парижского клуба. После этого УЕФА решил проверить детали трансферов нападающих Кильяна Мбаппе и Неймара в "ПСЖ".

В случае реальной угрозы наказания, "ПСЖ" придется расстаться с одним из этих футболистов, чтобы избежать санкций за нарушение финансовых правил.

Сообщается, что за ситуацией следит "Реал", который хотел подписать Мбаппе или Неймара.

"ПСЖ" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов занимает 3-е место в группе С, имея в активе 5 очков после четырех туров.

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