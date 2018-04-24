СМИ: болельщик "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед игрой с "Ромой"

Болельщик "Ливерпуля" перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы" получил ножевое ранение, информирует The Sun. Как отмечается, инцидент произошел перед стартовым свистком недалеко от стадиона "Энфилд". На место происшествия прибыла машина скорой помощи, парамедики оказывают необходимую помощь.
Police and ambulance in attendance at the Albert pub next to Anfield.– talkSPORT 📻 (@talkSPORT) 24 апреля 2018 г.
Reports of clashes between Liverpool and Roma fans before kick-off. pic.twitter.com/E1QZHDtzGy
ЗЮК:
Вата высказалась.
22:37
andyk82
Наверное, Новичок...
22:13
Andersen2
Ну тут явно кровавые расисты-варвары из России замешаны. Могли еще и отравить. Страшно ехать на ЧМ2018. А хотя, не к этой новости комментарий...Не в той стране это случилось,чтобы поднимать новостную шумиху
22:11
igrok1974
англичане у себя дома не могут обеспечить безопасность болельщиков, а только вякать на других могут
22:08