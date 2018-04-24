21:46 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: болельщик "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед игрой с "Ромой"

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Болельщик "Ливерпуля" перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы" получил ножевое ранение, информирует The Sun. Как отмечается, инцидент произошел перед стартовым свистком недалеко от стадиона "Энфилд". На место происшествия прибыла машина скорой помощи, парамедики оказывают необходимую помощь.

Ливерпуль - Рома

 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК:

Вата высказалась.

22:37

andyk82

Наверное, Новичок...

22:13

Andersen2

Ну тут явно кровавые расисты-варвары из России замешаны. Могли еще и отравить. Страшно ехать на ЧМ2018. А хотя, не к этой новости комментарий...Не в той стране это случилось,чтобы поднимать новостную шумиху

22:11

igrok1974

англичане у себя дома не могут обеспечить безопасность болельщиков, а только вякать на других могут

22:08

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