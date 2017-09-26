Сейду Думбья: "У "Спортинга" есть реальный шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов"

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбья считает, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во втором туре группового турнира лиссабонцы сыграют с "Барселоной".

– Думаю, у нас есть реальная возможность пройти групповой этап, – цитирует официальный сайт УЕФА Думбья. – Это футбол, тут все может случиться. Мы выиграли первый матч и уже опережаем "Ювентус". Хорошо готовы к следующему матчу, и я считаю, что все возможно. Мы должны сосредоточиться и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы.