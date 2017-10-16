Сержиу Консейсау: "У "Лейпцига" много сильных сторон, несмотря на нехватку опыта"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау призвал команду не допустить недооценки "Лейпцига" в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится 17 октября в Германии.

– "Лейпциг" не имеет опыта в Лиге чемпионов, но у этой команды много сильных сторон, что она показала в прошлом сезоне, мощно выступив в Германии, – цитирует A Bola Консейсау. – Индивидуальный уровень игроков "Лейпцига" выше среднего. Мы должны понять агрессивную игру соперника и действовать последовательно в обороне. Это будет основой возможного успеха. А потом постараемся найти слабые стороны, которые есть у всех команд. Для обеих команд это во многом решающая встреча.