Сергей Овчинников: "Оскорбивший Слуцкого болельщик больше никогда не подойдет ко мне"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью "СЭ" рассказал о конфликте между болельщиком и бывшим наставником армейцев Леонидом Слуцким, разгоревшемся после матча 6-го группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3).

– Леониду Викторовичу повезло в том смысле, что теперь он избавлен от встреч с ним. А вот вы – нет. Как поступите, если снова столкнетесь с этим же "эгоистическим болельщиком"?

– Он ко мне никогда больше не подойдет - это раз.

– Думаете?

– Сто процентов. А во-вторых, есть правило: увидел дурака – отойди. Думаю, и клуб примет какие-то меры. Не знаю, может, он хороший отец, примерный семьянин, замечательный человек. Но на футболе ведет себя не слишком правильно. Поступи он так на улице, получил бы 15 суток. Почему тогда на стадионе ты имеешь право оскорблять людей, которые не могут тебе ответить в силу своей профессии? Ему должно быть стыдно.

– Подобные случаи у вас прежде бывали?

– Да они есть всегда. Но в основной массе болельщики, фанаты – нормальные ребята. Не всегда в цивилизованной форме выражают свои чувства, зато они рядом с командой, не действуют исподтишка. (Дмитрий СИМОНОВ)

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