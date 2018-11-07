Сергей Хусаинов: "Уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен, что второй гол "Ромы" в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА засчитан ошибочно.

- Уверен, что гол забит из офсайда. Судейская ошибка. Я не думаю, что это преднамеренное действие судьи. Человеческий фактор, который в итоге может повлиять на результат. Чакыр - один из лучших арбитров. Но это не значит, что вся бригада работает слаженно. Кто-то не увидел. Кто-то не добежал. (Виталий Айрапетов)

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