Сергей Горлукович: "Никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) считает, что Педро Роша еще не готов к игре на высоком уровне. По его словам, испанский клуб одержал заслуженную во всех отношениях победу.

– Многие удивляются: "Спартак" за 12 миллионов покупает Педро Рошу и оставляет его в запасе в таком важном матче.

– Ну и что? Деньги же в футбол не играют. Каррере виднее. Почему он должен его выпускать, если человек не готов? Нужно задавать вопросы тренеру.

– Что вчера в первом тайме происходило с Фернанду? Ошибки в передачах, пас со штрафного – в рекламный щит…

– В футболе все бывает. Подвело техническое исполнение.

– Но Зе Луиш хотя бы заслуживает добрых слов?

– Да никто вчера добрых слов не заслуживал. Проиграли. Точка. После домашней встречи можно было всех хвалить, что я и делал. Вообще никаких вопросов не возникало – по эмоциям, самоотдаче. Хотя такие игры у нас случаются раз в 100 лет. Не стоит ее каждый день вспоминать. Если не выйдем из группы, что тогда? Какова тогда будет цена той победы? А вчера мы увидели заслуженную во всех отношениях победу хозяев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)