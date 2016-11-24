Сергей Балахнин: "Голы Месси и Азмуна "Баварии"? Что-то в этом есть"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин уверен, что гол, забитый нападающим Сердаром Азмуном, позволил желто-синим переломить ход матча группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (3:2). По его словам, форвард отлично использовал созданный момент, убрав защитника Джерома Боатенга.

- Кто лучший игрок матча?

- Вся команда выглядела здорово. Азмун забил очень важный гол в концовке первого тайма, что позволило переломить игру.

- Азмуна называют "иранским Месси". Вчера и гол получился похожим на мяч аргентинца в полуфинале Лиги чемпионов в ворота той же "Баварии", когда на пятой точке оказался Боатенг.

- Что-то в этом есть. Не стоит говорить о том, что мюнхенцы сами виноваты в пропущенном голе. Азмун здорово сыграл в этом моменте, красиво убрал защитника и мастерски пробил мимо вратаря.

- В 2009 году Бердыев обыгрывал "Барселону", сейчас - "Баварию"…

- Безусловно, это тренерская победа - хорошо выбранная тактика, правильные слова. И команда проделала фантастическую работу.

- "Ростов" доказал, что разгром в Мюнхене стал случайностью?

- Верно. Начни свое выступление с другого соперника, все могло бы сложиться и по-другому. Но в том поражении ничего страшного нет, влететь такой "Баварии" может любой. Вчерашний успех ценен и тем, что уровень немецкой команды намного выше российской. И весьма символично, что "Ростов" одержал свою первую победу над грандом. Надеюсь, она была не последней. (Сергей АСТАХОВ)