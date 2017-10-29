13:13 | Футбол — Лига чемпионов

Сербы рассудят "Базель" и ЦСКА

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Сербская бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Базель"ЦСКА, информирует официальный сайт УЕФА. Главным судьей назначен Милорад Мажич. Помогать ему на линиях будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервный судья – Неманья Петрович.

Матч "Базель" – ЦСКА пройдет 31 октября в Швейцарии. Начало – в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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GoaLapagosS

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alex_alex

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