Сербы рассудят "Базель" и ЦСКА

Сербская бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА, информирует официальный сайт УЕФА. Главным судьей назначен Милорад Мажич. Помогать ему на линиях будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервный судья – Неманья Петрович.
Матч "Базель" – ЦСКА пройдет 31 октября в Швейцарии. Начало – в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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