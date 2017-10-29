Сербы рассудят "Базель" и ЦСКА

Сербская бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА, информирует официальный сайт УЕФА. Главным судьей назначен Милорад Мажич. Помогать ему на линиях будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервный судья – Неманья Петрович.

Матч "Базель" – ЦСКА пройдет 31 октября в Швейцарии. Начало – в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.