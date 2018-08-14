Саввиди заявил, что на матче в Греции сотрудники консульства РФ напились

Президент ПАОК Иван Саввиди заявил, что будет наставить на высылке сотрудников консульства РФ, которые пьяными пришли на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (3:2) в Греции.

- Московская команда получила по заслугам. Она очень некрасиво поступила после первой игры, начав грязью поливать, - заявил Саввиди.

- Журналисты, а не клуб.

- Клуб это поддержал. Я не хочу эти вещи комментировать, моя работа начнется завтра. Я требую возбуждение дела, проинформировал МИД России. Сотрудники консульства должны покинуть Грецию.

- В отношении кого дело?

- Дело в отношении людей, которые напились и посчитали, что они могут права качать. Представьте, если я сейчас подойду к болельщикам "Спартака" и покажу средний палец? Это меня будет красить? Или мне скажут молодец? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)