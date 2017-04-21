Сами Хедира: "Монако" - сильная команда с большим количеством талантливых игроков"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира отметил, что команде придется непросто в полуфинале Лиги чемпионов против "Монако". Сегодня состоялась жеребьевка 1/2 финала турнира. В другом полуфинале "Реал" встретится с "Атлетико".

- "Монако"! Сильная команда с большим количеством талантливых игроков и демонстрирует впечатляющее выступление в этом сезоне. Мы должны быть осторожными, но цель ясна, - написал Хедира в своем "Твиттере".

Финал Лиги чемпионов-2016/17 состоится в Кардиффе 3 июня. В роли номинального хозяина выступит победитель пары "Монако" - "Ювентус".

Также организаторам финала в рамках сегодняшней церемонии был передан главный трофей турнира.

"СЭ" провел трансляцию жеребьевки