С 2018 года матчи группового турнира Лиги чемпионов будут начинаться в разное время

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти отметил, что с сезона-2018/19 матчи группового турнира Лиги чемпионов будут проводиться в разное время. Сейчас традиционное время начала всех матчей – в 20:45 по центральноевропейскому времени.

– Начиная с 2018 года у нас будет два времени начала матчей Лиги чемпионов – в 19 часов (два матча) и в 21 час (оставшиеся шесть) по среднеевропейскому времени, – цитирует ТАСС Маркетти. – Таким образом, болельщики получат возможность смотреть больше матчей.