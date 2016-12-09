20:14 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

С 2018 года матчи группового турнира Лиги чемпионов будут начинаться в разное время

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Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти отметил, что с сезона-2018/19 матчи группового турнира Лиги чемпионов будут проводиться в разное время. Сейчас традиционное время начала всех матчей – в 20:45 по центральноевропейскому времени.

– Начиная с 2018 года у нас будет два времени начала матчей Лиги чемпионов – в 19 часов (два матча) и в 21 час (оставшиеся шесть) по среднеевропейскому времени, – цитирует ТАСС Маркетти. – Таким образом, болельщики получат возможность смотреть больше матчей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3859326

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