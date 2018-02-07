Руслан Нигматуллин: "Не думаю, что между молодыми игроками "Краснодара" и "Реала" разительная пропасть в классе"

Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что молодым игрокам "Краснодара" не хватило хладнокровия в послематчевой серии пенальти с "Реалом" в рамках стыкового матча Юношеской лиги УЕФА. При этом экс-голкипер не думает, что между российскими и испанскими футболистами есть большая разница в классе.

В среду "Краснодар" на своем поле уступил "Реалу" в послематчевой серии пенальти, ни разу не реализовав 11-метровый. Днем ранее "Спартак" проиграл "Интеру" также по пенальти.

– Ничего плохого в результатах молодежных команд "Спартака" и "Краснодара" не вижу, – сказал Нигматуллин. – В концовке у ребят сыграли нервы. Но футболисты достойны похвалы, основное время же закончилось вничью, играли на равных. Не хватило опыта. В серии пенальти мастерство и хладнокровие выходят на первый план. Есть, чему учиться. Надо тренировать пенальти. Главное теперь – не опускать руки. Появился компонент, над которым надо работать.

– Имя клуба в концовке не давило на российских футболистов?

– Все в совокупности давило. "Спартак" тоже не забил три пенальти. Хотя в "Краснодаре" очень приличные ребята собрались. Не думаю, что между нашими игроками и футболистами "Реала" такая разительная пропасть в классе. Но согласен, что они имеют за плечами определенный статус в виде "Реала". (Павел ГУРЕВИЧ)