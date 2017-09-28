Рой Кин: "Давид Луиз поступил как лентяй"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин отметил, что защитник "Челси" Давид Луиз в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (2:1) проявил себя не лучшим образом.

Бразилец нарушил правила в своей штрафной против защитника соперника Лукаса Эрнандеса, за что был назначен пенальти.



– Не пойму, зачем он вообще сделал это. Он поступил как лентяй и подвел партнеров. На повторе видно, что произошло. Я даже рад, что его наказали. Он хотел обмануть судью, – отметил Кин в эфире BT Sport.