12:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" обошел "Спартак" в клубном рейтинге УЕФА

0
0
0
42

"Ростов" после ничейного результата в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) вошел в первую сотню клубного рейтинга УЕФА, заняв 99-е место. На счету донской команды коэффициент 19,246. Заработанное во вчерашней игре очко позволило донскому клубу обойти "Спартак", который занимает 102-ю позицию. 

В рейтинге еще восемь российских клубов: "Зенит", "Рубин", ЦСКА, "Анжи", "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" и "Кубань". Возглавляет список лучших команд Европы мадридский "Реал". Также в тройке "Бавария" и "Барселона".

Клубный рейтинг УЕФА на 7 декабря

1. "Реал" (Испания) - 154,171

2. "Бавария" (Германия) - 148,871

3. "Барселона" (Испания) - 146,171

4. "Атлетико" (Испания) - 131,171

5. ПСЖ (Франция) - 123,266

6. "Ювентус" (Италия) - 118,599

7. "Боруссия" Д (Германия) - 114,871

8. "Бенфика" (Португалия) - 109,566

9. "Челси" (Англия) - 105,192

10. "Арсенал" (Англия) - 104,192...

16. "ЗЕНИТ" (Россия) - 84,746...

43. "РУБИН" (Россия) - 43,746...

47. ЦСКА (Россия) - 39,246...

61. "АНЖИ" (Россия) - 30,746...

66. "КРАСНОДАР" (Россия) - 28,746...

72. "ДИНАМО" М (Россия) - 27,246...

95. "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 20,246...

99. "РОСТОВ" (Россия) - 19,246...

102. "СПАРТАК" (Россия) - 18,246...

124. "КУБАНЬ" (Россия) - 14,746...

 

0
0
0
42
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (42)
Войти, чтобы оставить комментарий

сабзеро

Если Спартак в следующем сезоне попадет в ЛЧ, то группа ему достанется сродни ростовской. Если, конечно, он в нее пробьется, что с учетом его рейтинга маловероятно.

15:10

passerby

Неплохо у нас в стране с футболом, если команда из ФНЛ в первой сотне рейтинга...

15:08

Гаттузо зол!

А по окончании ЕК сезона свиноферма скатится в район 150 места!!!! И этот позор рос. футбика собирается играть в ЛЧ.

15:08

Фуля

Эх, нет в Европе Вилковых и Мешковых. Они бы вывели Спартак в десятку.

15:05

ДжЫмкО

ziggy1976 Динамо...гыгыгы)))) чего гыгы свинота? забыли как старостины ваши в солнечном магадане загорали? скоро вспомните, Только Берия, Только Динамо!

14:59

FBS

Миллер купил рейтинг УЕФА, Спартак должен делить позицию с Реалом или Барсой! Это же Великая команда которую душат судьи в РФПЛ!

14:54

Инквизитор 2013-9

футбол_2018 Браво Ростов!!!!И это всего за один сезон!!!!Молодцы!!! /// Сезон ещё не закончился, акстись!))) Ростов ещё доберёт!

14:36

голос из Санкт-Петербурга

Русский Тот самый Зануда, зависть к неминуемому чемпионству Спартака в текущем сезоне - не самое лучшее, что есть в этом мире, уверен)))))))))) 12:59 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Русский, Выдавать желаемое (якобы "неминуемое" чемпионство Спартака в текущем сезоне) за действительное (впереди 13 туров и в соперниках более классные и титулованные клубы - ЗЕНИТ и ЦСКА) - не самое лучшее, что есть в этом мире, уверен))))))))))

14:19

сабзеро

Вопреки Гинерам, Рейнгольдам, Бубновым и Созиным АЛАВЕРДЫ от "Ростова"... И ведь не слышно истерик этих господ после вчерашнего праздника дончан - в себя прийти не могут, захлебнувшись собственной желчью, убогие ? Посмотрим, что докажет Гинер(требовавший доказательств от Бердыева) со своим договорным Слуцким сегодня в самой слабой группе ? ______________________________________ Я, конечно, понимаю твою эйфорию связанную со вчерашним феноменальным отскоком, но назвать группу ЦСКА где играют три бронзовых призера ТОП-5 самой слабой - это уже слишком.

14:15

ziggy1976

Динамо...гыгыгы))))

14:13

Thomas_Boy

Rasmus Teesalu ____________ Если бы Спартак постоянно выступал в Европе, то был бы выше всех наших клубов. Но Спартак туда не пускали всякими подкупами судей Гинер и Миллер! Так что им и их клубам еще воздастся за это, Бог не Тимошка... ______________ А когда наш любимый Народный все же пробивается в Европу, Бог посылает ему европейских грандов (АЕК и "Санкт-Галлен"). Ну а гранды... Гранды непроходимы.

14:09

Вопреки

Гинерам, Рейнгольдам, Бубновым и Созиным АЛАВЕРДЫ от "Ростова"... И ведь не слышно истерик этих господ после вчерашнего праздника дончан - в себя прийти не могут, захлебнувшись собственной желчью, убогие ? Посмотрим, что докажет Гинер(требовавший доказательств от Бердыева) со своим договорным Слуцким сегодня в самой слабой группе ?

13:53

Valdemarson

Ну и Зенит - 82.

13:48

Valdemarson

За последние 5 евросезонов, если кто позабыл, Рубин набрал 43 очка, Ростов - 11,5 (был ещё сезон 14-15), Мясо (за 3 сезона) - 8,5. Кубань(!) - 9. Краснодар - пока 30,5... ЦСКА - 31,5.

13:47

pravda1979

Стоит конечно снять шляпу перед Курбаном Бердыевым. Всем понятно- весь этот успех несомненно его заслуга. Даже совсем недавно забракованный Гранат, теперь в обороне выглядит нужной частью отлаженного механизма.

13:46

Тот самый Зануда

Русский===Всё правильно.Только вот мы не кричим,что нас в Европу Федун не пускает,как это делает к примеру ваш эстонский соратник.

13:45

футбол_2018

Браво Ростов!!!!И это всего за один сезон!!!!Молодцы!!!

13:36

aloveku

5. ПСЖ (Франция)... хахаххахах, его вчера на домашнем стадионе размазывал по полю мощнейшая команда из болгарского Разграда ))))

13:35

hex

Rasmus Teesalu Этот рейтинг не отображает реального положения вещей. Если бы Спартак постоянно выступал в Европе, то был бы выше всех наших клубов. Но Спартак туда не пускали всякими подкупами судей Гинер и Миллер! Так что им и их клубам еще воздастся за это, Бог не Тимошка... /////////////////-----Бог-то может и видит. Ты вот только не видишь и не знаешь нехрена. Рейтинг рассчитывается за пять лет. За последние пять лет Спартак трижды участвовал в еврокубках, столько же сколько Краснодар и Рубин. По два раза участвовали Ростов, Анжи, Локомотив и Динамо. Все эти клубы выше Спартака по рейтингу. Если сравнивать с Зенитом, то Зенит только за эту осень набрал очков больше чем Спартак за три последних участия в еврокубках. Или там тоже судьи и Гинер с Миллером мешают?

13:29

Русский

Тот самый Зануда, у каждого клуба есть свои аеки, легии, санкт-галлены (Спартак), вардары, мольде, аики (ЦСКА), грассхопперы, алеманнии, насьоналы (Зенит), и это только навскидку. Локомотив, помнится, вообще любителям каким-то сливал)))

13:28

Sernika

ФК Ростов по итогам группового турнира вошёл в число 24 лучших команд Европы, а по дополнительным показателям занял 21 место...

13:28

Посол Юпитера

А новый рейтинг любопытный… Италия, Франция, Россия имеют по 8 команд в первой сотне, то есть примерно одинаковые по силе лиги (у Португалии 4). Италия, кстати, один клуб потеряла в сравнении с прошлым рейтингом.

13:22

CanagliaVova

Динамо? :-D

13:21

Жорик Вартанов

Рубин ЦСКА Анжи Локомотив Краснодар Ростов - поздравляю, вас всех имел клуб со второй сотни)))

13:19

Kirillyurrich

Rasmus Teesalu ахах, свинский клоун! ростов за одно выступление набрал больше, чем сраптак за три! 8.5. за 3 участия! а зенит почти каждый год по 20 набирает!

13:12

Kupservas

Пока пройдет Лига Европы и до ЦСКА доберутся...

13:12

Тот самый Зануда

Rasmus Teesalu===Спартак в Европу не пускали не ГВК с Газпромом,а Легии,Санкт Галлены и АЕКи.Ну для вас эстонцев(судя по нику) это туго доходит.

13:11

Русский

.

13:08

Русский

Вся табличка тут: http://ru.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/

13:08

Солитон Оренбург

немудрено

13:08

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ