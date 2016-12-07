"Ростов" обошел "Спартак" в клубном рейтинге УЕФА

"Ростов" после ничейного результата в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) вошел в первую сотню клубного рейтинга УЕФА, заняв 99-е место. На счету донской команды коэффициент 19,246. Заработанное во вчерашней игре очко позволило донскому клубу обойти "Спартак", который занимает 102-ю позицию.

В рейтинге еще восемь российских клубов: "Зенит", "Рубин", ЦСКА, "Анжи", "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" и "Кубань". Возглавляет список лучших команд Европы мадридский "Реал". Также в тройке "Бавария" и "Барселона".

Клубный рейтинг УЕФА на 7 декабря

1. "Реал" (Испания) - 154,171

2. "Бавария" (Германия) - 148,871

3. "Барселона" (Испания) - 146,171

4. "Атлетико" (Испания) - 131,171

5. ПСЖ (Франция) - 123,266

6. "Ювентус" (Италия) - 118,599

7. "Боруссия" Д (Германия) - 114,871

8. "Бенфика" (Португалия) - 109,566

9. "Челси" (Англия) - 105,192

10. "Арсенал" (Англия) - 104,192...

16. "ЗЕНИТ" (Россия) - 84,746...

43. "РУБИН" (Россия) - 43,746...

47. ЦСКА (Россия) - 39,246...

61. "АНЖИ" (Россия) - 30,746...

66. "КРАСНОДАР" (Россия) - 28,746...

72. "ДИНАМО" М (Россия) - 27,246...

95. "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 20,246...

99. "РОСТОВ" (Россия) - 19,246...

102. "СПАРТАК" (Россия) - 18,246...

124. "КУБАНЬ" (Россия) - 14,746...