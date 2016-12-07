"Ростов" обошел "Спартак" в клубном рейтинге УЕФА

"Ростов" после ничейного результата в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) вошел в первую сотню клубного рейтинга УЕФА, заняв 99-е место. На счету донской команды коэффициент 19,246. Заработанное во вчерашней игре очко позволило донскому клубу обойти "Спартак", который занимает 102-ю позицию.
В рейтинге еще восемь российских клубов: "Зенит", "Рубин", ЦСКА, "Анжи", "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" и "Кубань". Возглавляет список лучших команд Европы мадридский "Реал". Также в тройке "Бавария" и "Барселона".
Клубный рейтинг УЕФА на 7 декабря
1. "Реал" (Испания) - 154,171
2. "Бавария" (Германия) - 148,871
3. "Барселона" (Испания) - 146,171
4. "Атлетико" (Испания) - 131,171
5. ПСЖ (Франция) - 123,266
6. "Ювентус" (Италия) - 118,599
7. "Боруссия" Д (Германия) - 114,871
8. "Бенфика" (Португалия) - 109,566
9. "Челси" (Англия) - 105,192
10. "Арсенал" (Англия) - 104,192...
16. "ЗЕНИТ" (Россия) - 84,746...
43. "РУБИН" (Россия) - 43,746...
47. ЦСКА (Россия) - 39,246...
61. "АНЖИ" (Россия) - 30,746...
66. "КРАСНОДАР" (Россия) - 28,746...
72. "ДИНАМО" М (Россия) - 27,246...
95. "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 20,246...
99. "РОСТОВ" (Россия) - 19,246...
102. "СПАРТАК" (Россия) - 18,246...
124. "КУБАНЬ" (Россия) - 14,746...
сабзеро
Если Спартак в следующем сезоне попадет в ЛЧ, то группа ему достанется сродни ростовской. Если, конечно, он в нее пробьется, что с учетом его рейтинга маловероятно.
15:10
passerby
Неплохо у нас в стране с футболом, если команда из ФНЛ в первой сотне рейтинга...
15:08
Гаттузо зол!
А по окончании ЕК сезона свиноферма скатится в район 150 места!!!! И этот позор рос. футбика собирается играть в ЛЧ.
15:08
Фуля
Эх, нет в Европе Вилковых и Мешковых. Они бы вывели Спартак в десятку.
15:05
ДжЫмкО
ziggy1976 Динамо...гыгыгы)))) чего гыгы свинота? забыли как старостины ваши в солнечном магадане загорали? скоро вспомните, Только Берия, Только Динамо!
14:59
FBS
Миллер купил рейтинг УЕФА, Спартак должен делить позицию с Реалом или Барсой! Это же Великая команда которую душат судьи в РФПЛ!
14:54
Инквизитор 2013-9
футбол_2018 Браво Ростов!!!!И это всего за один сезон!!!!Молодцы!!! /// Сезон ещё не закончился, акстись!))) Ростов ещё доберёт!
14:36
голос из Санкт-Петербурга
Русский Тот самый Зануда, зависть к неминуемому чемпионству Спартака в текущем сезоне - не самое лучшее, что есть в этом мире, уверен)))))))))) 12:59 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Русский, Выдавать желаемое (якобы "неминуемое" чемпионство Спартака в текущем сезоне) за действительное (впереди 13 туров и в соперниках более классные и титулованные клубы - ЗЕНИТ и ЦСКА) - не самое лучшее, что есть в этом мире, уверен))))))))))
14:19
сабзеро
Вопреки Гинерам, Рейнгольдам, Бубновым и Созиным АЛАВЕРДЫ от "Ростова"... И ведь не слышно истерик этих господ после вчерашнего праздника дончан - в себя прийти не могут, захлебнувшись собственной желчью, убогие ? Посмотрим, что докажет Гинер(требовавший доказательств от Бердыева) со своим договорным Слуцким сегодня в самой слабой группе ? ______________________________________ Я, конечно, понимаю твою эйфорию связанную со вчерашним феноменальным отскоком, но назвать группу ЦСКА где играют три бронзовых призера ТОП-5 самой слабой - это уже слишком.
14:15
ziggy1976
Динамо...гыгыгы))))
14:13
Thomas_Boy
Rasmus Teesalu ____________ Если бы Спартак постоянно выступал в Европе, то был бы выше всех наших клубов. Но Спартак туда не пускали всякими подкупами судей Гинер и Миллер! Так что им и их клубам еще воздастся за это, Бог не Тимошка... ______________ А когда наш любимый Народный все же пробивается в Европу, Бог посылает ему европейских грандов (АЕК и "Санкт-Галлен"). Ну а гранды... Гранды непроходимы.
14:09
Вопреки
Гинерам, Рейнгольдам, Бубновым и Созиным АЛАВЕРДЫ от "Ростова"... И ведь не слышно истерик этих господ после вчерашнего праздника дончан - в себя прийти не могут, захлебнувшись собственной желчью, убогие ? Посмотрим, что докажет Гинер(требовавший доказательств от Бердыева) со своим договорным Слуцким сегодня в самой слабой группе ?
13:53
Valdemarson
Ну и Зенит - 82.
13:48
Valdemarson
За последние 5 евросезонов, если кто позабыл, Рубин набрал 43 очка, Ростов - 11,5 (был ещё сезон 14-15), Мясо (за 3 сезона) - 8,5. Кубань(!) - 9. Краснодар - пока 30,5... ЦСКА - 31,5.
13:47
pravda1979
Стоит конечно снять шляпу перед Курбаном Бердыевым. Всем понятно- весь этот успех несомненно его заслуга. Даже совсем недавно забракованный Гранат, теперь в обороне выглядит нужной частью отлаженного механизма.
13:46
Тот самый Зануда
Русский===Всё правильно.Только вот мы не кричим,что нас в Европу Федун не пускает,как это делает к примеру ваш эстонский соратник.
13:45
футбол_2018
Браво Ростов!!!!И это всего за один сезон!!!!Молодцы!!!
13:36
aloveku
5. ПСЖ (Франция)... хахаххахах, его вчера на домашнем стадионе размазывал по полю мощнейшая команда из болгарского Разграда ))))
13:35
hex
Rasmus Teesalu Этот рейтинг не отображает реального положения вещей. Если бы Спартак постоянно выступал в Европе, то был бы выше всех наших клубов. Но Спартак туда не пускали всякими подкупами судей Гинер и Миллер! Так что им и их клубам еще воздастся за это, Бог не Тимошка... /////////////////-----Бог-то может и видит. Ты вот только не видишь и не знаешь нехрена. Рейтинг рассчитывается за пять лет. За последние пять лет Спартак трижды участвовал в еврокубках, столько же сколько Краснодар и Рубин. По два раза участвовали Ростов, Анжи, Локомотив и Динамо. Все эти клубы выше Спартака по рейтингу. Если сравнивать с Зенитом, то Зенит только за эту осень набрал очков больше чем Спартак за три последних участия в еврокубках. Или там тоже судьи и Гинер с Миллером мешают?
13:29
Русский
Тот самый Зануда, у каждого клуба есть свои аеки, легии, санкт-галлены (Спартак), вардары, мольде, аики (ЦСКА), грассхопперы, алеманнии, насьоналы (Зенит), и это только навскидку. Локомотив, помнится, вообще любителям каким-то сливал)))
13:28
Sernika
ФК Ростов по итогам группового турнира вошёл в число 24 лучших команд Европы, а по дополнительным показателям занял 21 место...
13:28
Посол Юпитера
А новый рейтинг любопытный… Италия, Франция, Россия имеют по 8 команд в первой сотне, то есть примерно одинаковые по силе лиги (у Португалии 4). Италия, кстати, один клуб потеряла в сравнении с прошлым рейтингом.
13:22
CanagliaVova
Динамо? :-D
13:21
Жорик Вартанов
Рубин ЦСКА Анжи Локомотив Краснодар Ростов - поздравляю, вас всех имел клуб со второй сотни)))
13:19
Kirillyurrich
Rasmus Teesalu ахах, свинский клоун! ростов за одно выступление набрал больше, чем сраптак за три! 8.5. за 3 участия! а зенит почти каждый год по 20 набирает!
13:12
Kupservas
Пока пройдет Лига Европы и до ЦСКА доберутся...
13:12
Тот самый Зануда
Rasmus Teesalu===Спартак в Европу не пускали не ГВК с Газпромом,а Легии,Санкт Галлены и АЕКи.Ну для вас эстонцев(судя по нику) это туго доходит.
13:11
Русский
.
13:08
Русский
Вся табличка тут: http://ru.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/
13:08
Солитон Оренбург
немудрено
13:08