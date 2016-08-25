"Ростов" начнет Лигу чемпионов гостевым матчем против "Баварии"

Стало известно расписание матчей "Ростова" на групповом этапе Лиги чемпионов, информирует пресс-служба клуба. Соперники "Ростова" по группе D – "Бавария", "Атлетико" и ПСВ.

1-й тур, 13 сентября

"Бавария" – "Ростов"

2-й тур, 28 сентября

"Ростов" – ПСВ

3-й тур, 19 октября

"Ростов" – "Атлетико"

4-й тур, 1 ноября

"Атлетико" – "Ростов"

5-й тур, 23 ноября

"Ростов" – "Бавария"

6-й, тур 6 декабря

ПСВ – "Ростов"