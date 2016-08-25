"Ростов" начнет Лигу чемпионов гостевым матчем против "Баварии"

Стало известно расписание матчей "Ростова" на групповом этапе Лиги чемпионов, информирует пресс-служба клуба. Соперники "Ростова" по группе D – "Бавария", "Атлетико" и ПСВ.
1-й тур, 13 сентября
"Бавария" – "Ростов"
2-й тур, 28 сентября
"Ростов" – ПСВ
3-й тур, 19 октября
"Ростов" – "Атлетико"
4-й тур, 1 ноября
"Атлетико" – "Ростов"
5-й тур, 23 ноября
"Ростов" – "Бавария"
6-й, тур 6 декабря
ПСВ – "Ростов"
Бен Ричардс
Игра с "Боварией" не показатель. Команд такого класса во всем мире по пальцам можно сосчитать, это элита элиты (даже "Боруссия" на её фоне выглядит средненько).А свой уровень "Ростов" уже продемонстрировал неоднократно, вчистую обыграв ЦСКА,Зенит, Андерлехт, Аякс. Это уровень Лиги чемпионов, с чем я от души поздравляю не только ростовчан, но и всех истинных ценителей футбола. Будет очень печально, если эта команда развалится, поэтому от всей души желаю возвращения на работу Курбана Бикеевича. Кстати сам я всю жизнь болею за "Спартак".
00:46
BayDin
Как говорят, будем посмотреть на баламошку ночью с 13 на 14 сентября.
00:08
П_о_в_а_р
Хана Баварии (без скобочек)
23:10 25 августа
Ю.Ю.
Фуля _____________ После "Андерлехт" - БЫ ставить совсем не обязательно.
23:03 25 августа
Dr.ZLO161
а перелёт в Мюнхен и обратно в ростов не такой уж и дорогой.....мечты сбываются... и не обязательно у Газпрома ????
22:53 25 августа
Фуля
Ростов свою задачу уже выполнил. Если займет 3 место в группе - это успех. При таких ресурсах Зенит, ЦСКА и прочие уже Андерлехт бы не прошли.
22:53 25 августа
Dymanomashina
Slim Taller Главное,не забыть скафандры надеть. 21:52-------------------------------------------------------------------------------------Ну, да, чувствую Киевское Динамо не раз в космос слетает, без скафандра никак
22:36 25 августа
Dymanomashina
Вот и посмотрим космос или все-таки не космос....
22:34 25 августа
самарец
Никифор)) так только ЦСКА ездит))) в Ростове мужики играют
22:18 25 августа
Никифор
Главное Ростову нужно хорошо подмыться и приехать со своим вазелином!)))
22:07 25 августа
самарец
про команду Слуцкого точно знаем что надрала бы их Бавария Там результат был бы заранее предсказуем Но вот от команды Бердыева можно ожидать чего угодно
22:00 25 августа
Felix BARSA
Если с нашей командой будет БЕРДЫЕВ,нам море по колено,посмотрим,хотя мы уже в группе ЛЧ,так что все эти матчи нам ,как БОНУС,мы свою задачу уже выполнили.а там как карты лягут...
21:59 25 августа
баламошка
Пока сосискожоры баварские на расслабоне можно будет Ростову и хлопнуть их. Не обязательно 7-0. Лично меня и 4-0 вполне устроит.
21:53 25 августа
Slim Taller
Главное,не забыть скафандры надеть.
21:52 25 августа
sergoX
Mark Krass, посмейся со своей команды лучше)
21:50 25 августа
Mark Krass
Он сказал: Поехали....И махнул рукой)) Космос такой космос)) Посмеёмся вместе. Ушёл за попкорном))
21:48 25 августа
vitvk
Забыли дописать ,, и выиграет со счетом 2-1,,...
21:48 25 августа