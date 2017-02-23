Россия сохранила шестое место в рейтинге УЕФА

После очередных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы российские клубы остались на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Суммарный коэффициент России за пять последних сезонов равен 49,732 балла. Наш единственный конкурент Португалия набрала 49,332 балла.
Напомним, что шестая позиция в рейтинге позволяет в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки шесть команд, а не пять, как сейчас. При этом две смогут попасть напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а еще одной придется пройти два отборочных раунда. (Александр БОБРОВ)
Русский Я
по хорошему Порто без шансов уже вылетел, максимум победят в Турине, но этой победы не хватит чтобы наших догнать, все от Бенфики зависит, если немцы их пришибут дома, то нам и побеждать будет не надо, запаса хватит. Если Бенфика пройдет, это бонусы за 1/4 и дальше варианты, хотя нам все равно 2-3 победы хватит точно для 6 команд и 3 в лч, другое дело это не на долго.
01:03
NickNo
Блин, протупил. Ну, извините, господа! Глянул только УЕФА. Глупо получилось
00:58
ladafan
NickNo Потрясающий результат. С учетом того, что сегодня португальцы не играли )))) СУПЕР!!!
00:50
Fila87
а Порту, это не Португалия? географию учи!!!
00:46
Сильвербой
Это главная задача и ее нужно выполнить кровь из носу!
00:45
NickNo
Потрясающий результат. С учетом того, что сегодня португальцы не играли ))))
00:44