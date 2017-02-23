00:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Россия сохранила шестое место в рейтинге УЕФА

0
0
0
0
6

После очередных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы российские клубы остались на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Суммарный коэффициент России за пять последних сезонов равен 49,732 балла. Наш единственный конкурент Португалия набрала 49,332 балла.

Напомним, что шестая позиция в рейтинге позволяет в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки шесть команд, а не пять, как сейчас. При этом две смогут попасть напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а еще одной придется пройти два отборочных раунда. (Александр БОБРОВ)

0
0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Русский Я

по хорошему Порто без шансов уже вылетел, максимум победят в Турине, но этой победы не хватит чтобы наших догнать, все от Бенфики зависит, если немцы их пришибут дома, то нам и побеждать будет не надо, запаса хватит. Если Бенфика пройдет, это бонусы за 1/4 и дальше варианты, хотя нам все равно 2-3 победы хватит точно для 6 команд и 3 в лч, другое дело это не на долго.

01:03

NickNo

Блин, протупил. Ну, извините, господа! Глянул только УЕФА. Глупо получилось

00:58

ladafan

NickNo Потрясающий результат. С учетом того, что сегодня португальцы не играли )))) СУПЕР!!!

00:50

Fila87

а Порту, это не Португалия? географию учи!!!

00:46

Сильвербой

Это главная задача и ее нужно выполнить кровь из носу!

00:45

NickNo

Потрясающий результат. С учетом того, что сегодня португальцы не играли ))))

00:44

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ