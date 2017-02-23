Россия сохранила шестое место в рейтинге УЕФА

После очередных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы российские клубы остались на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Суммарный коэффициент России за пять последних сезонов равен 49,732 балла. Наш единственный конкурент Португалия набрала 49,332 балла.

Напомним, что шестая позиция в рейтинге позволяет в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки шесть команд, а не пять, как сейчас. При этом две смогут попасть напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а еще одной придется пройти два отборочных раунда. (Александр БОБРОВ)