Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

Россия укрепила свои позиции в рейтинге УЕФА благодаря разгромной победе "Спартака" над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Страна продолжает занимать 6-е место, набрав 46,782 балла.

В параллельных играх вторника, 17 октября, "Монако", представляющий занимающую 5-ю строчку Францию, дома уступил "Бешикташу" (1:2). Отставание России сократилось до 2,466 балла. Одновременно с этим "Порту" (Португалия располагается на 7-м месте) в гостях проиграл "Лейпцигу" (2:3), увеличив отставание от России до 4,534 балла.

В среду и четверг российским клубам предстоит провести три матча на европейской арене - ЦСКА дома сыграет с "Базелем", "Зенит" на своем поле примет "Русенборг", а "Локомотив" в гостях сыграет с "Шерифом".

Матчи клубов из Франции и Португалии: "Андерлехт" - "ПСЖ", "Марсель" - "Витория", "Ницца" - "Лацио", "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" - "Спортинг", "Брага" - "Лудогорец".