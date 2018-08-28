Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан автором лучшего гола сезона 2017/2018, информирует пресс-служба УЕФА.

За мяч, забитый в ворота "бьянконери" португальцем, который тогда выступал за "Реал", в матче 1/4 финала Лиги чемпионов проголосовало 197 496 человек. Сам Роналду ранее заявлял, что считает этот гол лучшим в своей карьере. Технические наблюдатели УЕФА выделили яркую демонстрацию выдающейся техники и атлетизма.

Второе место занял Димитри Пайет, забивший за "Олимпик" в матче Лиги Европы против "Лейпцига" (5:2). У него отметили ррекрасный дриблинг и эффектный удар внешней стороной стопы в ключевой момент. Третьей стала заняла Ева Навваро, которая отметилась голом за сборную Испании в ворота Германии в финале Чемпионата Европы среди девушек до 17 лет (0:2). Наблюдатели выделили красивая обводку и крученый удар в "девятку" в исполнении футболистки.

Всего в голосовании участвовало 346 915 человек. В минувшем сезоне лучшим был признан гол нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов против с "Реала".