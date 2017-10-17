Роналду обогнал Рауля и вышел на третье место по матчам в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге чемпионов. Форвард появился в стартовом составе в поединке с "Тоттенхэмом", который стал для него 143-м в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он обогнал другую легендарную "семерку" "Реала" - Рауля.

Больше Роналду в Лиге чемпионов сыграли только экс-хавбек "Барселоны" Хави (151) и еще один бывший игрок "Реала" - вратарь Икер Касильяс, который теперь защищает цвета "Порту" и продолжает улучшать рекорд (166).

Трансляция матча "Реал" - "Тоттенхэм"