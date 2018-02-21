Роман Зобнин: "В матче в Ливерпуле полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" в интервью пресс-службе УЕФА отметил, что в игре против "Ливерпуля" (0:7) его команда получила большой опыт.
– Вы мечтали сыграть в Лиге чемпионов, и вот 21 ноября в Москве дебютировали против "Марибора". Мечта сбылась?
– Да, мечта сбылась, безусловно. Но полным дебютом можно назвать матч с "Ливерпулем" наш неудачный. Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов.
– При каком счете захотелось, чтобы матч в Ливерпуле поскорее закончился?
– Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, что отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс.
Напомним, что матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/stories/#/iv/match/2022177/stories/2539855
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
19:47 21 февраля
баламошка
Ж... у тебя у не треснула от атмосферы ЛЧ?
17:34 21 февраля