Роман Зобнин: "В матче в Ливерпуле полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" в интервью пресс-службе УЕФА отметил, что в игре против "Ливерпуля" (0:7) его команда получила большой опыт.

– Вы мечтали сыграть в Лиге чемпионов, и вот 21 ноября в Москве дебютировали против "Марибора". Мечта сбылась?

– Да, мечта сбылась, безусловно. Но полным дебютом можно назвать матч с "Ливерпулем" наш неудачный. Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов.

– При каком счете захотелось, чтобы матч в Ливерпуле поскорее закончился?

– Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, что отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.