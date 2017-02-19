Роман Павлюченко: "Барселона" такая команда, что может "ПСЖ" пять голов "загрузить"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко в интервью клубной пресс-службе отметил, что, несмотря на крупное поражение "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4), каталонцы по-прежнему могут выйти в следующий раунд. Ответная встреча команд состоится в Испании 8 марта.

– Матчи еврокубков смотрели?

– Лигу чемпионов, но не все матчи. Что-то старался смотреть через телефон. Старался смотреть, Лига чемпионов и Лига Европы все-таки.

– Наверняка выступление "Барселоны" сильно удивило...

– Если честно, да. Если бы кто-то сказал до игры, что они проиграют 0:4 – никто бы не поверил. Однако я хочу сказать, что "Барселона" – это такая команда, которая и пять может "загрузить", тем более в Испании (смеется). В этой паре еще не все решено.