Роман Бабаев: "Продали 48 тысяч пакетов. Ожидаем весомую поддержку на матче с "Викторией"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Реалом" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0) прокомментировал "СЭ" ситуацию с продажей билетов на игры этого турнира.

– Получится ли собрать полный стадион на матче с "Викторией"?

– Объективно будет сложнее – все-таки "Реал" – это "Реал", а "Виктория" – это "Виктория". К тому же матч будет в декабре. Это совсем другие погодные условия, да и многое будет зависеть от турнирного расклада. Мы продали почти 48 тысяч пакетов билетов. Надеюсь, поддержка будет весомой. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)