Роман Бабаев: "Нет оснований полагать, что ЦСКА запретят играть матчи ЛЧ в "Лужниках"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что, скорее всего, сегодня вечером будет получено одобрение от УЕФА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе "Лужники".

- Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА, - сказал Бабаев.

- Когда ждете письма?

- Думаю, получим его сегодня к вечеру. Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в "Лужниках", нет.

- Все билеты на дерби со "Спартаком" уже распроданы?

- Точной информации у меня нет. Но думаю, что сегодня-завтра билеты уже закончатся в продаже. (Виталий Айрапетов)

Таким образом, с высокой долей вероятности армецы примут "Реал", "Рому" и "Викторию" в "Лужниках".