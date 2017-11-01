Роман Бабаев: "Фернандес играл на уколах, но ЦСКА в самых сложных ситуациях может давать результат"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что команда в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (2:1) доказала, что даже в самой сложной ситуации может добиваться результата. Также он отметил, что защитник армейцев Мариу Фернандес проводил встречу на уколах.

- После первого тайма довольно пессимистично расценивали итоги для ЦСКА, - признался Бабаев. - Но ребята молодцы, проявили характер, добились очень важной победы. Проявили себя абсолютно все. Акинфеев в нужный момент потащил тяжелейший мяч после штрафного и после удара в дальний угол. Фернандес играл на уколах и тем совершил маленький подвиг. Не до конца восстановившийся Дзагоев появился на поле и переломил исход встречи. Команда доказала, что даже в самой сложной ситуации может добиваться результата. Теперь надеемся на положительный исход в группе.

- Почему ЦСКА не может так играть с самого начала встречи?

- Не только ЦСКА, многие команды не могут находится на достаточно высоком уровне весь сезон. Тем более в условиях травм, которые были у некоторых игроков. Кроме того, очень интенсивный календарь, непросто находить силы. Хочется верить, что у ребят останутся силы поправить положение и в чемпионате России. После сегодняшнего результата мы сохраняем шансы. (Павел ГУРЕВИЧ)