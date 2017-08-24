Роман Бабаев: "ЦСКА интересуется Венделом, но конкурировать с "ПСЖ" и "Манчестер Сити" сложно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил интерес к 19-летнему бразильскому полузащитнику "Флуминенсе" Венделу. Однако, по его словам, конкурировать с "ПСЖ" и "Манчестер Сити" армейцам будет сложно.

– Ждать ли в ЦСКА каких-либо усилений?

– Ничего нового не скажу. Очень бы хотелось, каждый день мы проводим совещания с селекционным отделом. Но пока вариант, который был бы применим, пока не представился. Но мы не теряем надежды. Есть еще время до закрытия трансферного окна.

– Писали об интересе к бразильцу Венделу. Был к нему интерес?

– Он действительно был в нашем списке, и остается. Но когда появляются в конкурентах такие команды как "ПСЖ", как "Манчестер Сити", то достаточно сложно конкурировать. Не все получается, что хотелось бы. (Павел ГУРЕВИЧ)

В среду ЦСКА во второй раз обыграл "Янг Бойз" (2:0) и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"​ //

Суперавгуст Щенникова! Суперармеец Нуху! ЦСКА – в Лиге чемпионов