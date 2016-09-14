17:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роберто Карлос: "Реал" фаворит в матче со "Спортингом", но в Лиссабоне будет наоборот"

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Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос считает, что мадридцам будет непросто обыграть "Спортинг" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Но он не стал отрицать, что "Реал" остается явным фаворитом.

– У "Спортинга" не такой большой опыт в Лиге чемпионов, но в последние годы команда выросла, – цитирует A Bola Роберто Карлоса. – Это сильная команда на европейском уровне. Однако на "Сантьяго Бернабеу" любому играть сложно. У "Реала" богатые традиции. "Спортинг" должен прочувствовать Лигу чемпионов. Сейчас "Реал" фаворит, потому что играет дома. В ответной игре уже "Спортинг" может быть фаворитом. Надеюсь, лиссабонцы ярко выступят в Лиге чемпионов.

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