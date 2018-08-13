18:38 | Футбол — Лига чемпионов

Рэзван Луческу: "ПАОК приехал не защищаться, а побеждать "Спартак"


Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу поделился мнением о предстоящем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".

- Мы приехали в Москву, чтобы делать свою работу - победить. Мы отлично знаем свои сильные стороны. Впрочем, играем против такого же сильного соперника, - сказал Луческу.

- Ваш отец тренировал "Зенит" в прошлом сезоне. Это дает вам дополнительную мотивацию в матче со "Спартаком"?

- Лучше позвоните отцу после пресс-конференции и спросите его. Для меня и команды это важный матч, это же Лига чемпионов! Мы здесь не просто чтобы защищаться и выйти в следующий этап - хотим именно победить.

- Сыграет ли капитан Виейринья?

- Пока окончательное решение по нему не принято. Но для нас важны все игроки. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция - в 20.30

Опрос

Пройдет ли "Спартак" ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов после поражения в Греции?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/

К комментариям
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
Материалы других СМИ